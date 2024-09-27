В пятницу в Татарстане воздух прогреется до +23 градусов

В пятницу, 27 сентября, в Татарстане не ожидается осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в республике «будет гулять» южный, юго-западный со скоростью 6-11 м/с, но днем местами усилится 15-17 м/с.