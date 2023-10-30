Всероссийский атаман обратился к россиянам в День памяти жертв политических репрессий

МОСКВА, 30 октября, ФедералПресс. Заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам национальностей Николай Долуда обратился к гражданам в День памяти жертв политических репрессий, которые стали одним из тяжелейших испытаний, выпавших на долю народа России.