Всероссийский атаман обратился к россиянам в День памяти жертв политических репрессий

МОСКВА, 30 октября, ФедералПресс. Заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам национальностей Николай Долуда обратился к гражданам в День памяти жертв политических репрессий, которые стали одним из тяжелейших испытаний, выпавших на долю народа России.
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