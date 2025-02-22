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Квартира, дом, дача

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Стиральная машина прыгает при отжиме: причины проблемы и что с этим делать

Стиральная машина прыгает при отжиме: причины проблемы и что с этим делать

Запустили стирку и машинка «поскакала». Знакомая проблема? Рассказываем, как ее решить. Почему стиральная машина прыгает при отжиме? Как решить проблему своими силами и когда лучше обратиться к мастеру? Собрали ответы на все вопросы.

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