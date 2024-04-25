Опубликованы кадры ударов российской армии по антенне ВСУ в Часовом Яре

Российские военные наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины в Часовом Яре. Кадры с места боев опубликовал RT в своем Telegram-каналеНа видео можно заметить, как российские силы атакуют антенну, принадлежащую противнику.
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