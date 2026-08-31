Т1: ритейл, производство и электронная коммерция возглавят топ роста ИТ‑расходов

В ближайшие три года наибольший рост ИТ-затрат ожидается в ритейле (12,8 %), обрабатывающих производствах высоких переделов (12,4 %) и ИТ с электронной коммерцией (11,3 %).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ММ Снижение цен на л...
- ЕП Снижение цен на л...
- ДШ В России представ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым