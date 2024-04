Шэппс: Италия поставит Украине дальнобойные ракеты SCALP EG/Storm Shadow

Nikolay Kuchkov

"Начиная с 22 марта 2020г в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий." Так, Россия бескорыстно помогала итальянцам, спасая их от ковида. Что же мы можем ждать от "благодарных" макарони!? Желание побольше истребить нас... "Qui fodit foveam, incidet in eam (кто роет яму другому, упадет в неё сам). А чтобы было понятнее: Bad penny always comes back"