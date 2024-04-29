Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Пусть едут назад! России они не нужны!МИД Таджикистана:...
  • Сергей Иванов
    Боится сука, что попадет под Искандер.Столтенберг прибы...
  • Сергей
    В смысле нарушаются права? Право убивать, насиловать, дрочить в людных местах на малолеток, не платить налоги, сидеть...МИД Таджикистана ...

Шэппс: Италия поставит Украине дальнобойные ракеты SCALP EG/Storm Shadow

Шэппс: Италия поставит Украине дальнобойные ракеты SCALP EG/Storm Shadow

Италия поставит киевской стороне дальнобойные ракеты SCALP EG/Storm Shadow. Соответствующее заявление сделал руководитель министерства обороны Великобритании Грант Шэппс, ставший собеседником издания The Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Kuchkov
&quot;Начиная с 22 марта 2020г в Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии. Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.&quot;   Так, Россия бескорыстно помогала итальянцам, спасая их от ковида. Что же мы можем ждать от &quot;благодарных&quot; макарони!? Желание побольше истребить нас... &quot;Qui fodit foveam, incidet in eam (кто роет яму другому, упадет в неё сам). А чтобы было понятнее: Bad penny always comes back&quot;
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх