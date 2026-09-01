Силовики задержали организаторов подпольного борделя в Ленобласти

В посёлке Аннино Ленинградской области полиция накрыла подпольный бордель, который работал под вывеской банно-бассейного комплекса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парадокс безопасн...
- Три года условно ...
- Как евреи лоханул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым