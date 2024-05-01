Пересчет денег в Чистый четверг — залог финансового благополучия: когда считают, что обязательно нужно сделать в этот день Ирина ОрлонскаяСуществует древняя славянская примета: если в Чистый четверг трижды пересчитать свои деньги, то можно обеспечить себе финансовую стабильность и процветание.