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Пересчет денег в Чистый четверг — залог финансового благополучия: когда считают, что обязательно нужно сделать в этот день

Пересчет денег в Чистый четверг — залог финансового благополучия: когда считают, что обязательно нужно сделать в этот день

Пересчет денег в Чистый четверг — залог финансового благополучия: когда считают, что обязательно нужно сделать в этот день Ирина ОрлонскаяСуществует древняя славянская примета: если в Чистый четверг трижды пересчитать свои деньги, то можно обеспечить себе финансовую стабильность и процветание.

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