Собянин сообщил о новом рекорде Большой кольцевой линии метро

Строители проложили больше 11,5 км двухпутных тоннелей Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале, что двухпутные тоннели Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена попали в «Книгу рекордов России» как самые протяженные.
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