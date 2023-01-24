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Газовый ценовой потолок вызовет значительные изменения на рынке

Газовый ценовой потолок вызовет значительные изменения на рынке

Предстоящее ограничение цен на эталонный европейский газовый контракт, о котором с таким трудом договорились члены ЕС, может резко изменить газовый рынок и повлиять на функционирование других рынков, а также на финансовую стабильность во всем мире.

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