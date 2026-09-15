ВАКС снял электронный браслет с Ермака из-за угрозы его жизни и здоровью

Высший антикоррупционный суд Украины продлил процессуальные обязательства бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку, подозреваемому в легализации имущества, полученного преступным путем, но при этом освободил его от ношения электронного браслета.
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