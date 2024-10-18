В Екатеринбурге прошла крупнейшая выставка дорожного хозяйства России

В столице Урала на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 15 по 17 октября прошла XI Международная специализированная выставка «Дорога 2024», являющаяся крупнейшим событием в отрасли дорожного хозяйства России.
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