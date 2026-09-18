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Царьград

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Виталий Ганчев пересмотрит бронь учителей в Харьковской области

Виталий Ганчев пересмотрит бронь учителей в Харьковской области

Глава харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил о предстоящем пересмотре критериев для освобождения от мобилизации в подконтрольной Киеву части Харьковской области, что затронет учителей, научных сотрудников и работников коммунальных служб.

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