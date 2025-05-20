Рособоронэкспорт: представленное в Минске оружие подходит для современной войны

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Продукция российских оборонных предприятий, представленная на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске, полностью адаптирована для применения в современной высокоинтенсивной войне.
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