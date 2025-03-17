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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мать Рабьо о баннерах про «шлюх» на матче с «Марселем»: «Все боятся «ПСЖ» – на стадионе были министры, почему они не выскажутся? Мы живем в мире бизнеса и денег»

Во время матча 26-го тура Лиги 1 в воскресенье болельщики «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры в адрес бывшего игрока клуба Адриена Рабьо, перешедшего в «Марсель» в сентябре прошлого года, и его матери Вероник, которая также является его агентом.

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