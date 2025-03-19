Свободная Пресса Дело бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в многомиллионном хищении, приобретает неожиданный оборот.
Криминальный перекур: что кроется за переводом генерала Попова в СИЗО
Комментарии
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Андрей
Нет не кажется! Подождем окончания следствия и не будем реагировать на подстрекания агентов ЦИПсО! Посмотрим, что покажет следствие! Ну не за перекур же его вправду в СИЗО посадили?
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7 час.
Nikolay Stepanov
И даже Белоусов не вмешивается.
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7 час.
Юрий Селиванов
Свободу генералу Попову! Что у нас за суды, прокуратуры и иные следственные органы, злобных кровожадных инородцев ворующих миллиарды, организующих армии боевиков внутри нашей страны, совершающих диверсии, насилующих детей и т.д. прощаем и отпускаем, а заслуженного бойца показавшего на поле боя свою преданность Родине в тюрьму сажаем!
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23 мин.
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