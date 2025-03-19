ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 391 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Селиванов
    Свободу генералу Попову! Что у нас за суды, прокуратуры и иные следственные органы, злобных кровожадных инородцев вор...Криминальный пере...
  • Варлам Устрялов
    Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Они считают, что они - хозяева жизни и могут делать что хотят. На самом...Ударить полицейск...
  • Владимир Петров
    Народ должен быть вооружён.В деле азербайджа...

Криминальный перекур: что кроется за переводом генерала Попова в СИЗО

Криминальный перекур: что кроется за переводом генерала Попова в СИЗО

Свободная Пресса Дело бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в многомиллионном хищении, приобретает неожиданный оборот.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
Нет не кажется! Подождем окончания следствия и не будем реагировать на подстрекания агентов ЦИПсО! Посмотрим, что покажет следствие! Ну не за перекур же его вправду в СИЗО посадили?
Ответить
7 час.
Nikolay Stepanov
И даже Белоусов не вмешивается.
Ответить
7 час.
Юрий Селиванов
Свободу генералу Попову! Что у нас за суды, прокуратуры и иные следственные органы, злобных кровожадных инородцев ворующих миллиарды, организующих армии боевиков внутри нашей страны, совершающих диверсии, насилующих детей и т.д. прощаем и отпускаем, а заслуженного бойца показавшего на поле боя свою преданность Родине в тюрьму сажаем!
Ответить
23 мин.
наверх