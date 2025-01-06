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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Шубенков: «Моя спортивная жизнь идет к закату. Завершение если не в этом году, то в следующем, а если не в следующем, то после следующего»

Шубенкову 34 года, он чемпион мира и двукратный чемпион Европы на 110 метров с барьерами. На данный момент российские легкоатлеты не допускаются до международных стартов.

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