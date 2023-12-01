У депутата из Гагаузии выявлено необоснованное имущество

По итогам проверки, начатой в августе 2022 года, Национальный орган по неподкупности (НОН) издал акт о выявлении нарушения правового режима декларирования имущества в отношении депутата Народного собрания АТО Гагаузия.
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