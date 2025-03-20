Россия и Пакистан отработали борьбу с безэкипажными катерами

/mediafiles/2025/03/Korabli_VMF_Rossii_i_VMS_Pakistana_provedut_voenno_morskoe_uchenie.mp4 Прибытие отряда кораблей Тихоокеанского флота в Пакистан (с) Минобороны России Российские и пакистанские военные моряки провели учение «Аравийский муссон», в ходе которого, среди прочего, были отработаны действия по борьбе с безэкипажными морскими дронами.
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