Россия и Пакистан отработали борьбу с безэкипажными катерами

/mediafiles/2025/03/Korabli_VMF_Rossii_i_VMS_Pakistana_provedut_voenno_morskoe_uchenie.mp4 Прибытие отряда кораблей Тихоокеанского флота в Пакистан (с) Минобороны России Российские и пакистанские военные моряки провели учение «Аравийский муссон», в ходе которого, среди прочего, были отработаны действия по борьбе с безэкипажными морскими дронами.