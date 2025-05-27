Трое взрослых и трое детей пострадали в ДТП в Волгоградской области

t.me/ГУ МВД России по Волгоградской области На 610-м километре дороги Сызрань – Саратов – Волгоград в Дубовском районе Волгоградской области утром 27 мая произошло ДТП с участием легковушки и грузовика, в результате которого пострадали трое взрослых и трое детей.
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