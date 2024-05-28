Сбежавший внук Пугачевой Пресняков сменил имя для новой жизни в США. Как зовут?

Никита Пресняков отправился в США за лучшей жизнью в надежде, что там у него получится развить свою карьеру до новых и неизведанных масштабов, заработать состояние в долларах и реализоваться как человек, совершенно несвязанный с прошлым жизненным опытом в России.
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