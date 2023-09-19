РИА Новости: убита начальник кадров московского управления Роспотребнадзора

В Москве по горячим следам задержан обвиняемый в убийстве женщины в сквере на Молдавской улице. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, убитая женщина была начальником отдела кадров московского управления Роспотребнадзора.
В Москве по горячим следам задержан обвиняемый в убийстве женщины в сквере на Молдавской улице. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, убитая женщина была начальником отдела кадров московского управления Роспотребнадзора.
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