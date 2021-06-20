В Италии реставрировали голову статуи этрусского бога Аплу

Новости наукиРелигияВ Италии реставрировали голову статуи этрусского бога Аплу Даниэла Манна, используя современные технологии сделала невероятное. Она смогла восстановить «Голову Лоренцини».Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор МуравьевЭтрусское не читается! - много лет во след древним римлянам утверждали западные лингвисты и археологи. Пока один поляк - Тадеуш Волански не подумал прочесть этрусские надписи, оприаясь на славянские языки. Оказывается вполне себе читается! И даже название этого народа - этруски есть не что иное как "это русские"!Комментировать
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