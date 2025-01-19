Замещающая миграция и исламизация: тенденции и перспективы Недавно историк Александр Дюков в своем Telegram-канале констатировал, что при сохранении неизменными нынешних миграционных трендов Россия столкнется с тем, что через 10–15 лет среднеазиатские страны, запретившие в своих странах никабы и активно борющиеся с радикальным исламом, будут вынуждены по соображениям безопасности закрывать границы с Россией, из которой будут ехать безнаказанно расплодившиеся исламисты.