Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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  • Иван Иванов
    Была бы воля.Всё можно сделать.Сталинские методы забыли?Замещающая миграц...
  • Alex Zim
    Не надо писать глупости, "поздно пить Боржоми," когда страна на грани внутренней войны. Как вы себе в реальности пред...Замещающая миграц...
  • Иван Иванов
    Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча ...Замещающая миграц...

Замещающая миграция и исламизация: тенденции и перспективы

Замещающая миграция и исламизация: тенденции и перспективы

Замещающая миграция и исламизация: тенденции и перспективы Недавно историк Александр Дюков в своем Telegram-канале констатировал, что при сохранении неизменными нынешних миграционных трендов Россия столкнется с тем, что через 10–15 лет среднеазиатские страны, запретившие в своих странах никабы и активно борющиеся с радикальным исламом, будут вынуждены по соображениям безопасности закрывать границы с Россией, из которой будут ехать безнаказанно расплодившиеся исламисты.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18 час.
Alex Zim
Не надо писать глупости, &quot;поздно пить Боржоми,&quot; когда страна на грани внутренней войны. Как вы себе в реальности представляете выселение многомиллионной армии сразиатских мигрантов!? Тут хотя бы власти одумались и взяли под контроль имеющуюся массу мигрантов и, главное, закрыли широко распахнутые &quot;ворота&quot; на границе, ввели бы визовый режим.
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15 час.
ИИ
Иван Иванов
Была бы воля.Всё можно сделать.Сталинские методы забыли?
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15 час.

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