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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер: «В новом болиде мы поменяем 95 процентов компонентов – но я не знаю, считать ли это революцией»

По словам Вассера, чемпионат сложился несколько иначе в сравнении с тем, чего он ожидал сам, и чего ожидала команда.

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