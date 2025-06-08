19-летняя Аврора Киба не смогла сдержать эмоций после конфликта с певцом Филиппом Киркоровым и в личном блоге высказала всю правду об отношениях с 61-летним Григорием Лепсом, которого в прессе называют ее женихом.
Аврора Киба после конфликта с Киркоровым заявила, что ей не нужен Григорий Лепс
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Гадюшник...
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11 час.
Владимир Алтайцев
Среди своих достижений Киба перечислила также учебу в Лондоне и приличный заработок, который в ее возрасте есть у единиц. По словам девушки, в этом нет заслуги родителей или кого-то еще." А на чьи деньги в ЛондОне училась эта шлюха? Все говно - и Филька-педераст, и шлюха Киба, и фонограммщик Лепс, дерьмо по жизни.
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4 час.
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