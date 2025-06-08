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Мода и Шоу-бизнес

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Аврора Киба после конфликта с Киркоровым заявила, что ей не нужен Григорий Лепс

Аврора Киба после конфликта с Киркоровым заявила, что ей не нужен Григорий Лепс

19-летняя Аврора Киба не смогла сдержать эмоций после конфликта с певцом Филиппом Киркоровым и в личном блоге высказала всю правду об отношениях с 61-летним Григорием Лепсом, которого в прессе называют ее женихом.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Гадюшник...
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11 час.
Владимир Алтайцев
Среди своих достижений Киба перечислила также учебу в Лондоне и приличный заработок, который в ее возрасте есть у единиц. По словам девушки, в этом нет заслуги родителей или кого-то еще.&quot;  А на  чьи  деньги  в  ЛондОне  училась  эта  шлюха?  Все  говно - и Филька-педераст, и шлюха  Киба, и  фонограммщик  Лепс, дерьмо по  жизни.
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4 час.
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