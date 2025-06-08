Аврора Киба после конфликта с Киркоровым заявила, что ей не нужен Григорий Лепс

Владимир Алтайцев

Среди своих достижений Киба перечислила также учебу в Лондоне и приличный заработок, который в ее возрасте есть у единиц. По словам девушки, в этом нет заслуги родителей или кого-то еще." А на чьи деньги в ЛондОне училась эта шлюха? Все говно - и Филька-педераст, и шлюха Киба, и фонограммщик Лепс, дерьмо по жизни.