Американцы боятся гражданской войны, а богачи бегут из страны

Ещё в преддверии выборов президента Соединённых Штатов американцы начали готовиться к новой гражданской войне и по результатам этих выборов на фоне заявленных на январь протестных акций их настроения не изменились.
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