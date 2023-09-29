Отрубил голову и подбросил в магазин: мужчине вынесли приговор в Алматы

Обезглавившему женщину в Алматы мужчине вынесли приговор, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе городского суда, мужчина обвинялся по статье 99 части 2 пункта 5 УК РК, то есть в умышленном убийстве совершенным с особой жестокостью.