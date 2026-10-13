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В Германии задержали подозреваемых в поджоге станции Starlink в Польше. Варшава заявила о российском следе

В Германии задержали подозреваемых в поджоге станции Starlink в Польше. Варшава заявила о российском следе

В Германии задержали двух граждан Турции по подозрению в поджоге станции спутниковой связи Starlink в центральной Польше, которая обеспечивает интернет-соединение, в том числе необходимое украинским военным.

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