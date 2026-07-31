Труп телеведущей нашли в сумке: подозреваемый сбежал из России

Убита российская модель и телеведущая Наталья Божук! Страшная история заставляет холодеть от ужаса.Трагедия, случившаяся с 39-летней телеведущей и моделью Натальей Божук, потрясла Подмосковье и всю Россию.
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