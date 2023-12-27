Концепт-кар Honda WR-V Field Explorer: маленький кросс-вездеход

Приблизительно год назад появился компактный кроссовер Honda WR-V: первоначально этот автомобиль предназначался для рынка Индонезии; впоследствии он стал основой для модели Honda Elevate, разрабатывавшейся уже для рынка Индии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии