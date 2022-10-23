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На «Барыс-Арене» чуть не сорвался концерт Сабурова. Комик материл организаторов

В Астане произошел курьезный случай на концерте Нурлана Сабурова. Пользователь сети Instagram поделился в Stories подробностями почти сорвавшегося мероприятия, которое, к слову, началось с опозданием.

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