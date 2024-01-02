Продюсер Райан Турек рассказал о готовящейся киноадаптации игры Dead by Daylight В ...

Продюсер Райан Турек рассказал о готовящейся киноадаптации игры Dead by DaylightВ интервью порталу Collider вице-президент Blumhouse Productions по производству полнометражных фильмов Райан Турек рассказал о текущем состоянии некоторых проектов кинокомпании.
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