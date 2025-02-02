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Живая Кубань

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Свежие комментарии

  • Александр
    этот предатель всё продаст за копейку!!! кире верить нельзя!!!Сергей Кириенко н...
  • Татьяна Кибишева
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  • Людмила Письменская
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10 млрд на пункт пропуска «Адлер» и финансовая помощь каждой школе Абхазии: главные заявления Сергея Кириенко о ситуации в республике

10 млрд на пункт пропуска «Адлер» и финансовая помощь каждой школе Абхазии: главные заявления Сергея Кириенко о ситуации в республике

10 млрд на пункт пропуска «Адлер» и финансовая помощь каждой школе Абхазии: главные заявления Сергея Кириенко о ситуации в республикеПервый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетил Абхазию с рабочим визитом.

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Комментарии
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АС
Александр Смелов
А когда власть считалась с чужим &quot;мнением&quot;?
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18 час.
Людмила Письменская
Суверенное государство должно трудиться, иметь свои деньги. Если Абхазия такая независимая, то не должна пользоваться безвозмездной помощью. Если оказывать помощь независимому государству, то нужно что-то иметь взамен.
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5 час.
Татьяна Кибишева
Например всю Абхазию.
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5 час.
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