В Краснодарском крае при ДТП погиб спортивный тренер

Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Краснодарском крае, в котором погиб один человек и еще шесть пострадали, будет предоставлен председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину.
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