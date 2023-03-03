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«Милуоки» заключил второй 10-дневный контракт с Майерсом Ленардом

«Милуоки» подписал второй 10-дневный контракт с центровым Майерсом Ленардом (30 лет, 213 см). Ленард уже провел за «Бакс» 4 матча, набирая 2,8 очка и 2,0 подбора за 7 минут в среднем за игру.

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