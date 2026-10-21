По состоянию на 18:00 21 октября отопление появилось в 2964 из 4694 многоквартирных домов Воронежа. Это 63% жилого фонда — рассказали в администрации города.
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