Названа причина кровавой бойни в финской школе: стрелка не могут наказать

Полиция Финляндии сообщает, что подозреваемый в стрельбе в финской школе был мотивирован травлей. Утверждается, что 12-летний мальчик убил своего одноклассника и серьезно ранил еще двоих в школе Виертола в Вантаа.
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