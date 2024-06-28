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Литий и мясо ламы — интересы РФ не пострадали из-за попытки переворота в Боливии

Литий и мясо ламы — интересы РФ не пострадали из-за попытки переворота в Боливии

Вчера Попытка военного переворота в Боливии не вызвана явными внутриполитическими причинами, поскольку не было «группы поддержки» путчистов, как при прошлой революции в этой стране.

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