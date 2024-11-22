Правительство РФ хочет изменить правила расселения аварийных домов. И если это произойдет, получить новую квартиру взамен снесённой смогут только владельцы единственного жилья, а в остальных случаях собственники смогут рассчитывать на денежную компенсацию от государства.
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