Российские ОС хотят видеть на смартфонах из Индии и Китая. А также других стран

Отечественные разработчики ОС ведут переговоры о портировании софта на смартфоны из «дружественных» стран — например, Индии, Китая и ВьетнамаКак сообщает «Коммерсантъ», ряд российских разработчиков мобильных ОС заинтересован в их портировании на индийские и китайские смартфоны.
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