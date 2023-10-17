Российские ОС хотят видеть на смартфонах из Индии и Китая. А также других стран

Отечественные разработчики ОС ведут переговоры о портировании софта на смартфоны из «дружественных» стран — например, Индии, Китая и ВьетнамаКак сообщает «Коммерсантъ», ряд российских разработчиков мобильных ОС заинтересован в их портировании на индийские и китайские смартфоны.