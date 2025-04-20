30 часов тишины: что думают в России о пасхальном перемирии

Отдельные авторы Telegram-каналов выражают одобрение временному прекращению огня. Они отмечают потенциальную пользу перемирия для ротации войск на отдельных участках фронта, что в обычных условиях затруднено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии