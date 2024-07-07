Global Look Press/Keystone Press Agency/Pib /Press Information Западные политики испытывают "ревность" из-за предстоящего визита премьер-министра Индии Наренды Моди в Москву, что говорит о том, что они придают этому большое значение, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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