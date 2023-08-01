Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

111 подписчиков

Корнеев о Бонгонда: «Настолько заряжен на ворота, что готов бить со всех позиций. Этого не хватало «Спартаку»

«Это усиление. Видно, почему Абаскаль так настаивал на его приобретении. Бонгонда — один из игроков, у которого есть не только скорость и умение обыграть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх