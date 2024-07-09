Посла Белоруссии в России наделили полномочиями вице-премьера

МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом наделил посла республики в России Александра Рогожника полномочиями вице-премьера по вопросам деятельности в рамках Союзного государства и отношений с РФ, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
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