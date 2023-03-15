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Нигматуллин: Промес набедокурил в своей стране, поэтому хочет получить паспорт России

Нигматуллин: Промес набедокурил в своей стране, поэтому хочет получить паспорт России

Бывший вратарь сборной России и клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Руслан Нигматуллин выразил уверенность в том, что нападающий московского "Спартака" Квинси Промес хочет получить российский паспорт только из-за проблем с законом в Нидерландах.

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