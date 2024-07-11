Белый дом: США продолжат обсуждать с Киевом ограничения на удары вглубь РФ

США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России, но разрешение на нанесение ударов «куда угодно» не рассматривается, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии