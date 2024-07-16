Политолог оценил шансы Трампа наладить отношения с Россией

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Кандидату в президенты США, экс-президенту страны Дональду Трампу в случае его избрания, несмотря на его позитивное отношение к России, вряд ли получится реализовать план по нормализации отношений с Москвой из-за общей русофобской политики в США, по той же причине Россию не упомянули в новой программе Республиканской партии, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.