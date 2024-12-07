Мошенники начали использовать новую схему с полисами ОМС

Эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова предупредила россиян о том, что мошенники сначала говорят жертве о том, что после обновления данных полис ОМС перестанет работать и его нужно обновить.
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