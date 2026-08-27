104,5 тысячи человек учатся в вузах Нижегородской области

104,5 тысячи человек учатся в университетах и институтах Нижегородской области в 2026 году. Сегодня в регионе действуют 14 вузов и 18 филиалов, рассказал министр науки и высшего образования Виктор Анисимов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии